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    Tekirdağ'da 15 ton sahte etil alkol yakalandı

    Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis, yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarla 15 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
    • 17.12.2022 - 13:51
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    Tekirdağ'da 15 ton sahte etil alkol yakalandı

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, yaklaşan yılbaşı nedeniyle üretilen sahte alkolün piyasaya sürüleceği ihbarı aldı.

    Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, her 2 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı.

    Düzenelenen operasyonlarda, 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 adet sahte etiket, 829 adet alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu, 11 adet metal kazan ele geçirildi.

    7 şüpheli gözaltına alındı

    Yakalanan malzemelerle birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler işlemlerinin ardından sorgusu için adliyeye sevk edildi.

    3 kişi tutuklandı

    Burada mahkemeye 7 şüpheliden dördü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3'ü tutuklanıp cezaevine kondu.

    Tekirdağ da 15 ton sahte etil alkol yakalandı #1

    Tekirdağ da 15 ton sahte etil alkol yakalandı #2


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