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- Tekirdağ'da 15 ton sahte etil alkol yakalandı
Tekirdağ'da 15 ton sahte etil alkol yakalandı
Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis, yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarla 15 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
- 17.12.2022 - 13:51
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, yaklaşan yılbaşı nedeniyle üretilen sahte alkolün piyasaya sürüleceği ihbarı aldı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, her 2 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı.
Düzenelenen operasyonlarda, 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 adet sahte etiket, 829 adet alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu, 11 adet metal kazan ele geçirildi.
7 şüpheli gözaltına alındı
Yakalanan malzemelerle birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler işlemlerinin ardından sorgusu için adliyeye sevk edildi.
3 kişi tutuklandı
Burada mahkemeye 7 şüpheliden dördü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3'ü tutuklanıp cezaevine kondu.