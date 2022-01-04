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    Tekirdağ'da 1680 litre sahte içki ele geçirildi

    Şarköy ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, 1680 litre sahte içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 16:39
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    Tekirdağ'da 1680 litre sahte içki ele geçirildi

    Yeni yıl geride kalsa da yurt genelinde kaçak içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde, H.A.Y.Ş.'nin kaçak alkol üretimi yaptığı ve üretimini yaptığı kaçak alkolleri Ü.B.Ö.'a ait araç ile sevk ettiği duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    1680 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden Bahse konu araçta yapılan arama sonucunda 1.680 litre sahte şarap ele geçirildi.

    Şahıslar hakkında soruşturma işlemleri başlatıldı.

    Tekirdağ da 1680 litre sahte içki ele geçirildi #1

    Tekirdağ da 1680 litre sahte içki ele geçirildi #2

    Tekirdağ da 1680 litre sahte içki ele geçirildi #3


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