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    Tekirdağ'da 172 litre etil alkol ele geçirildi

    Tekirdağ polisi, Çorlu ilçesindeki bir market içerisinde 172 litre etil alkol buldu.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 18:10
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    Tekirdağ'da 172 litre etil alkol ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu Grup Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Çorlu ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında çalışma yaptı.

    172 LİTRE ETİL AKOLE EL KONULDU

    Düzenlenen operasyonda bir markette yapılan aramada, 86 şişe 2 litrelik olmak üzere toplamda 172 litre etil alkol, 349 tüp alkollü içki yapımında kullanılan esans ve aroma ele geçirildi.

    İş yerinde bulunan H.T.E. gözaltına alındı.

    Tekirdağ da 172 litre etil alkol ele geçirildi #1

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