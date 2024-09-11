Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe şiddet: Anne tutuklandı Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek, darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınırken anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Tekirdağ, bebeğe şiddet dehşetiyle sarsıldı...

Malkara ilçesinde S.Y. isimli 2 yaşındaki bir bebek, darbedildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

BEYİN AMELİYATINA ALINDI

Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyin ameliyatına alınarak entübe edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili bebeğin annesi B.Y. dahil 3 kişi gözaltına alındı. Annenin savcılıktan mahkemeye sevki esnasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak kadına polis yeleği giydirdi ve polis şapkası taktı.

Gözaltına alınan 3 kişiden anne B.Y., çocuğunu ihmal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE OLAYA TEPKİ

Öte yandan adliye çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepki ile karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)