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- Tekirdağ'da 23 yaşındaki genç, şüpheli bir şekilde öldü
Tekirdağ'da 23 yaşındaki genç, şüpheli bir şekilde öldü
Muratlı'da 23 yaşındaki Muhammet Uçar, evinde hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümü ise araştırılıyor.
- 26.12.2022 - 21:49
- Güncelleme : 26.12.2022 - 22:40
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yavaşça Mahallesi’ndeki evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Uçar’ın hareketsiz ve tepkisiz halini gören ailesi, durumu 112’ye bildirdi.
Kurtarılamadı
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Muhammet Uçar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.
Muhammet Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Şüpheli ölüm araştırılıyor
İHA'nın haberine göre; şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.