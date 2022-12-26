Tekirdağ'da 23 yaşındaki genç, şüpheli bir şekilde öldü

Tekirdağ'da 23 yaşındaki genç, şüpheli bir şekilde öldü

Muratlı'da 23 yaşındaki Muhammet Uçar, evinde hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümü ise araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yavaşça Mahallesi’ndeki evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Uçar’ın hareketsiz ve tepkisiz halini gören ailesi, durumu 112’ye bildirdi.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Muhammet Uçar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.

Muhammet Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Şüpheli ölüm araştırılıyor

İHA'nın haberine göre; şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.



