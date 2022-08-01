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    Tekirdağ'da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri

    Brezilya’dan yola çıkan şüpheli kuru yük gemisi, Tekirdağ kıyılarına çekildi. Yapılan aramalarda gemiden 242 kilogram kokain çıktı. Operasyona ilişkin su altı ve hava görüntüleri ortaya çıktı.
    • 01.08.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:13
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    Tekirdağ'da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri

    Tekirdağ’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 ay boyunca takip edilen kuru yük gemisi Türkiye sularına girdikten sonra, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

    Brezilya’dan gelen gemi, Tekirdağ kıyılarına çekildi. Ekipler tarafından gemide, geniş çaplı aramalar yapıldı.

    200 paket 242 kilogram kokain maddesi bulundu

    İHA’nın haberine göre; havadan, karadan ve denizin altından düzenlenen operasyonda geminin alt kısmında, dalgıçlar tarafından iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış şekilde şüpheli paketler görüldü.

    6 adet paket bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, 200 paket 242 kilogram kokain maddesi bulundu.

    Tekirdağ'da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri VİDEO

    Dalgıç ekipleri, gemi altından operasyona destek verdi

    Su altı ve havadan operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bazı ekipleri gemiye yukarıdan çıkarken, kimi dalgıç ekipleri de suya dalarak geminin altından operasyona destek verdi.

    Su altı ekiplerince uyuşturucuların gizlendiği alanda dakikalarca yapılan aramalarda, 242 kilogram kokain bulunarak karaya çıkarıldı.

    Tekirdağ da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri #1

    Tekirdağ da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri #2

    Tekirdağ da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri #3

    Tekirdağ da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri #4

    Tekirdağ da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri #5

    Tekirdağ da, 242 kilogram kokain bulunan operasyonun görüntüleri #6


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