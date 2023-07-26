Tekirdağ'da 3 dönüm otluk yandı: Bölge havadan görüntülendi Çorlu’da mahalle arasında otluk alanda çıkan yangın dron kamerası tarafından görüntülendi. Yangının sıcak havanın etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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REUTERS

Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen yangın haberleri yürekleri burkuyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın ise korkuttu.

Yangın, Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki otluk alanda meydana geldi.

Az sayıda ağaç ve kuru otlar henüz bilinmeyen sebeple tutuştu.

Dumanların yükseldiğini gören yoldan geçen sürücü ve mahalle sakinleri, itfaiyeyi aradı.

Yangın söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme işlemi gerçekleştirdi.

3 dönüm otluk yandı

Yangın nedeniyle 3 dönüm otluk arazi küle döndü.

Olay yerinde çok sayıda içki şişesi ve cam kırığı olması dikkat çekti.

Cam kırığı detayı

Yangının da sıcak havanın etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.