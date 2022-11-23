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- Tekirdağ'da 3 gündür aranan genç ölü bulundu
Tekirdağ'da 3 gündür aranan genç ölü bulundu
- 23.11.2022 - 11:28
- Güncelleme : 23.11.2022 - 12:19
Tekirdağ Çorlu ilçesi, Zafer Mahallesi Gariban Konutları civarında yaşayan 31 yaşındaki Fatih Gürel’den herhangi bir haber alamayan yakınları, 3 gündür ulaşamadı.
Yakınları ve ekipler tarafından her yerde aranan Gürel, evinin birkaç yüz metre ilerisindeki Rumeli Mahallesi 23 Nisan Bulvarı mevkiindeki boş arazide hareketsiz vaziyette bulundu.
Olay yerine sağlık ekipleri geldi
Olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, Fatih Gürel’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Gürel’in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kafasından darbe almış
Hayatını kaybeden gence yapılan incelemeler sonucu, başında darbeler olduğu belirlendi.
İHA'nın haberine göre, gencin sır dolu ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Gürel ile görüştüğü öne sürülen arkadaşı M.G.’nin, birkaç gün önce yurt dışına çıktığı öğrenildi.