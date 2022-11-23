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    Tekirdağ'da 3 gündür aranan genç ölü bulundu

    Çorlu ilçesinde 3 gündür yakınları tarafından haber alınmayan genç, boş bir arazide ölü olarak bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 23.11.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:19
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    Tekirdağ'da 3 gündür aranan genç ölü bulundu

    Tekirdağ Çorlu ilçesi, Zafer Mahallesi Gariban Konutları civarında yaşayan 31 yaşındaki Fatih Gürel’den herhangi bir haber alamayan yakınları, 3 gündür ulaşamadı.

    Yakınları ve ekipler tarafından her yerde aranan Gürel, evinin birkaç yüz metre ilerisindeki Rumeli Mahallesi 23 Nisan Bulvarı mevkiindeki boş arazide hareketsiz vaziyette bulundu.

    Olay yerine sağlık ekipleri geldi

    Olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, Fatih Gürel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemelerin ardından Gürel’in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ da 3 gündür aranan genç ölü bulundu #1

    Kafasından darbe almış

    Hayatını kaybeden gence yapılan incelemeler sonucu, başında darbeler olduğu belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, gencin sır dolu ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Gürel ile görüştüğü öne sürülen arkadaşı M.G.’nin, birkaç gün önce yurt dışına çıktığı öğrenildi.

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