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    Tekirdağ'da 3 gündür haber alınamayan şahıstan acı haber

    Tekirdağ'da 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.
    • 29.12.2022 - 21:42
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    Tekirdağ'da 3 gündür haber alınamayan şahıstan acı haber

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde yakınlarının 3 gündür telefonla arayarak ulaşamadığı Beysim Çavuş’un tek başına yaşadığı evinin kapısını da açmaması üzerine polis tarafından çilingir vasıtasıyla içeri girildi.

    Evinde ölü bulundu

    Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyette bulunan Beysim Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    İHA'nın haberine göre, olay yeri incelemelerinin ardından Çavuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan Beysim Çavuş’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da 3 gündür haber alınamayan şahıstan acı haber #1

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