Tekirdağ'da 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İHA
Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı...
Çorlu ilçesinde 3. kattaki ikametin penceresine çıkan 2 yaşındaki bebek A.E.D., dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Tedavi altına alındı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kurtarılamadı
Tedavi altına alınan A.E.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden bebeğin ailesi gözyaşları içinde kalırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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