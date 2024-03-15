Tekirdağ'da 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
İHA

Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı...

Çorlu ilçesinde 3. kattaki ikametin penceresine çıkan 2 yaşındaki bebek A.E.D., dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Tedavi altına alındı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kurtarılamadı

Tedavi altına alınan A.E.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden bebeğin ailesi gözyaşları içinde kalırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)