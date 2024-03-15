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Tekirdağ'da 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'da 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Pencereye tırmanan ve dengesini kaybederek 3. kattan düşen bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.