İHA

Marmara'da etkisini gösteriyor...

Yaşanan yağış ardından su baskınları meydana geldi.

Öte yandan denizde de zor anlar yaşandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine Barbaros Mahallesi açıklarında korku dolu anlar yaşandı.

Gezintiye çıkan 4 kişi ters yönden gelen dalga yüzünden yan yatan tekneden düşerek denizde çırpınmaya başladı.

4 kişi kurtarıldı

Teknelerine tutunarak denizin üzerinde durmaya çalışan vatandaşları fark eden özel liman işletmesi personelleri vatandaşları bulundukları yerden kurtardı.

Kıyıya çıkartılarak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da 4 kişi alabora olan tekneden son anda kurtarıldı