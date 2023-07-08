Tekirdağ'da 4 kişi alabora olan tekneden son anda kurtarıldı Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında facianın eşiğinden dönülürken alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarılarak sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Marmara'da sağanak yağış etkisini gösteriyor... Yaşanan yağış ardından su baskınları meydana geldi. Öte yandan denizde de zor anlar yaşandı. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine Barbaros Mahallesi açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Gezintiye çıkan 4 kişi ters yönden gelen dalga yüzünden yan yatan tekneden düşerek denizde çırpınmaya başladı. 4 kişi kurtarıldı Teknelerine tutunarak denizin üzerinde durmaya çalışan vatandaşları fark eden özel liman işletmesi personelleri vatandaşları bulundukları yerden kurtardı. Kıyıya çıkartılarak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.