Tekirdağ'da 50 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortakları arasında yer aldığı bir demir çelik fabrikası bulunuyor. Fabrikada öyle bir vurgun yapıldı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. 50 milyon dolarlık dolandırıcılık Toplamda 11 çalışanın, fabrikanın bağlı olduğu şirketi 50 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Şirket yetkilileri, çalışanları hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 11 şüpheli gözaltında Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi.