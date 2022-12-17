Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.563
-1.63%
BTXN Coin
7.29
23.76%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Tekirdağ'da 6 kilo kokain stepneden çıktı

    Çorlu'da, polisin arama yaptığı otomobilde, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirildi.
    • 17.12.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da 6 kilo kokain stepneden çıktı

    Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı ilçe girişinde durdurdu.

    6 kilo kokain lastikte bulundu

    DHA'nın haberine göre ekipler, araçta yaptıkları aramada, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirdi.

    Sürücü İ.E.K. ile Y.C.K., gözaltına alındı.

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

    Tekirdağ da 6 kilo kokain stepneden çıktı #1

    Tekirdağ da 6 kilo kokain stepneden çıktı #2

    Tekirdağ da 6 kilo kokain stepneden çıktı #3

    Tekirdağ da 6 kilo kokain stepneden çıktı #4


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı
    3. Sayfa

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı

    'İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı olamaz'
    İç Haber

    'İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı olamaz'

    Görüş Bildir