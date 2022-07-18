Tekirdağ'da 7 gündür bulunamayan gencin cep telefonu incelemeye alındı

Ailesiyle birlikte gittiği piknikte kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü, ailesi ile birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırında bulunan ve halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya gitti.

Piknikte ailesinin yanından ayrılan genç bir süre sonra ortadan kayboldu. Çocuklarını bulmak için seferber olan aile, kayıp başvurusunda bulundu.

400 kişilik ekip kuruldu

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi.

Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

Cep telefonu incelemeye alındı

Arama çalışmalarının 7'nci gününde henüz izine rastlanılmayan ve ormandan çıkıp yerleşim bölgelerine gittiği üzerinde durulan Ele’nin bulunan cep telefonu, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.

Gence ait şort ve terlikler bulundu

Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında önceki akşam Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler incelemeye alındı.

Arama çalışmaları şehir içinde devam ediyor

DHA'nın aktarımına göre; Şehmus Ele’yi arama çalışmalarına başlayan 400 kişilik ekibin sayısı azaltıldı.

Bazı gruplar aramadan çekilirken, jandarma ekipleri ise arama çalışmalarını İstanbul sınırları içinde kalan bölümde sürdürüyor.

Şort ve terliklerin ana yola yakın mesafede bulunmasının ardından Ele’nin, ormandan çıkıp yerleşim bölgelerine doğru gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.









