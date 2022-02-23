Euro
15.66
0.07%
Dolar
13.80
0.00%
Altın
846.90
0.39%
Borsa
2016
-0.07%
Bitcoin
534.560
1.23%
BTXN Coin
40.00
0.05%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Tekirdağ'da 8 yaşındaki çocuğun başı, mangalda yandı

    Mangal yakarken saç ve başının yanması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, İstanbul’a yanık merkezine sevk edildi.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da 8 yaşındaki çocuğun başı, mangalda yandı

    Tekirdağ Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nde piknik esnasında mangal yakılırken 8 yaşındaki E.T.'nin başı yandı.

    Başının yanması sonucu yaralanan E.T. önce Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne, oradan da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

    2. DERECE YANIKLARI OLUŞTU

    Tedavisi süren küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Mangalın ispirto ile yakılmaya çalışıldığı, o esnada kazanın meydana geldiği ileri sürülürken, talihsiz olaya dair soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Kiev'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin
    Dünya

    Kiev'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin

    Emniyet camları ithalatına karşı önlem
    Ekonomi

    Emniyet camları ithalatına karşı önlem

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Görüş Bildir