- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da 8 yaşındaki çocuğun başı, mangalda yandı
Tekirdağ'da 8 yaşındaki çocuğun başı, mangalda yandı
Mangal yakarken saç ve başının yanması sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, İstanbul’a yanık merkezine sevk edildi.
- İHA
- 23.02.2022 - 17:42
Tekirdağ Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nde piknik esnasında mangal yakılırken 8 yaşındaki E.T.'nin başı yandı.
Başının yanması sonucu yaralanan E.T. önce Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne, oradan da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.
2. DERECE YANIKLARI OLUŞTU
Tedavisi süren küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mangalın ispirto ile yakılmaya çalışıldığı, o esnada kazanın meydana geldiği ileri sürülürken, talihsiz olaya dair soruşturma başlatıldı.