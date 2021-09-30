Tekirdağ'da adliye yolundaki zanlının pişkinliği pes dedirtti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, karşısında kameraları görünce “Ulaşabileceğimiz en yüksek tepe, Gayrettepe” diyerek ilginç sözler sarf etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde marketten yağma ve kasten yaralama ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kısa sürede olay mahalline giden polis ekipleri, yağma ve yaralama olayına karışan D.E. ve R.Ç. adlı 2 kişiyi yakalarken, yaralı 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

D.E. ve R.Ç. emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken karşısında kameraları gören bir şüphelinin söylediği sözler pes dedirtti.

"ULAŞABİLECEĞİMİZ EN YÜKSEK TEPE, GAYRETTEPE"

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri “Ulaşabileceğimiz en yüksek tepe, Gayrettepe.” diyerek ilginç sözler sarf etti.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan her iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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