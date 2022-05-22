Tekirdağ'da aile dehşeti: Kardeşini vurdu

Çorlu ilçesinde abla ve erkek kardeşi arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine, abla iki el ateşle kardeşini vurdu. Yaralının durumu ağırlaşırken saldırgan gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kardeş dehşeti yaşandı.

Kemallettin Mahallesi üzerinde bulunan evde, E.T. isimli kadın, erkek kardeşi E.E. ile tartışmaya başladı.

Kardeşini vurdu

Bilinmeyen nedenle yaşanan tartışmanın giderek büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda E.T., kardeşi E.E’ye tabancayla iki el ateş açtı.

Yaralının durumu kritik

İHA'nın haberine göre, yaralanan E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan E.E.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Abla E.T. ise olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte emniyet güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.