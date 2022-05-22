Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
473.561
-0.69%
BTXN Coin
13.06
-1.50%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Tekirdağ'da aile dehşeti: Kardeşini vurdu

    Çorlu ilçesinde abla ve erkek kardeşi arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine, abla iki el ateşle kardeşini vurdu. Yaralının durumu ağırlaşırken saldırgan gözaltına alındı.
    • 22.05.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da aile dehşeti: Kardeşini vurdu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kardeş dehşeti yaşandı.

    Kemallettin Mahallesi üzerinde bulunan evde, E.T. isimli kadın, erkek kardeşi E.E. ile tartışmaya başladı.

    Kardeşini vurdu

    Bilinmeyen nedenle yaşanan tartışmanın giderek büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda E.T., kardeşi E.E’ye tabancayla iki el ateş açtı.

    Yaralının durumu kritik

    İHA'nın haberine göre, yaralanan E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan E.E.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Tekirdağ da aile dehşeti: Kardeşini vurdu #1

    Saldırgan gözaltına alındı

    Abla E.T. ise olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte emniyet güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi
    Magazin

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi

    Resmi Gazete 21 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 21 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir