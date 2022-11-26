Tekirdağ'da aile içi cinayet: Ağabeyini öldürdü

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde tartışan iki kardeşin olayında kan aktı. Öfkesine yenik düşen kardeş, ağabeyini vurarak katletti.

Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

Civarda bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede tartışan Erhan A., ağabeyi Kenan A.’yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri ise kaçan Erhan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kenan A.’nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu soruşturma sürüyor.