Tekirdağ’da AK Partili isme silahlı saldırı

İHA
Seçim atmosferine yine birileri gölge düşürmeye çalıştı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan çocuk parkına motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi.
Sağlık durumu iyi
Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis saldırganın peşinde
Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.