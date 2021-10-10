Euro
10.3791
-0.04%
Dolar
8.9607
-0.09%
Altın
507.05
0.04%
Borsa
1.398
0%
Bitcoin
498.271
1.85%
EXEN Coin
21.50
-2.40%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

    AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı, kimliği belirsiz kişilerce kullanılamaz hale getirildi.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde, 59 S 2454 plakalı servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

    Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı VİDEO

    AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN ARACI ÇIKTI

    Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait olduğu öğrenildi.

    Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Tekirdağ da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı #1

    Tekirdağ da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir