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- Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı
Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı
AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı, kimliği belirsiz kişilerce kullanılamaz hale getirildi.
- İHA
- 10.10.2021 - 16:51
- Güncelleme : 10.10.2021 - 17:19
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde, 59 S 2454 plakalı servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı VİDEO
AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN ARACI ÇIKTI
Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait olduğu öğrenildi.
Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.