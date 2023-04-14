Tekirdağ'da akaryakıt istasyonunu drift alanı belirlediler: O anlar kamerada Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından akaryakıt istasyonunda yapılan drift şovu, yakıt almaya gelen müşterilerin ve benzinlik personelinin tepkisini topluyor.

İHA Kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan magandaların saçtığı tehlikelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez görüntülerin adresi Tekirdağ. Çorlu ilçesinde İstanbul yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kimliği belirsiz sürücüler sık sık drift atıyor. Tepki çekiyor Özellikle gece saatlerinde benzinliğe gelen bazı araçların drift şovu, çevreye de rahatsızlık veriyor. Aynı zamanda akaryakıt istasyonu personelinin yanı sıra yakıt almaya gelen müşterilerin de tepkisini çekiyor. Sürücülere çağrı Drift atılmasından rahatsız olduklarını belirten akaryakıt istasyonu çalışanları sürücülere, istasyon içerisi ve çevresinde drift atmamaları yönünde çağrıda bulunarak duyarlı olmaya davet etti. Sürücülerin o anları kameralara da sık sık yansıyor.