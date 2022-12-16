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    Tekirdağ'da alev alan minibüsteki 9 kişi tahliye edildi

    Malkara ilçesinde seyir halindeyken alevlerin yükseldiği minibüs yolun sağında durdu. Araçta bulunan 9 kişi kurtarılırken, minibüs küle döndü.
    • 16.12.2022 - 09:21
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    Tekirdağ'da alev alan minibüsteki 9 kişi tahliye edildi

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin Çimendere mahallesinde panik anları yaşandı.

    Seyir halinde olan Serdar Güven yönetimindeki 34 ACS 682 plakalı özel şirkete ait servis minibüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

    9 kişi tahliye edildi

    Sürücü Güven, minibüsü yolun sağında durdurarak araçta bulunan 9 kişiyi tahliye etti.

    Yolcular indikten kısa süre sonra minibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Araç küle döndü

    Polis, karayolunu güvenlik amacıyla araç geçişine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

    İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

    Tekirdağ da alev alan minibüsteki 9 kişi tahliye edildi #1

    Tekirdağ da alev alan minibüsteki 9 kişi tahliye edildi #2

    Tekirdağ da alev alan minibüsteki 9 kişi tahliye edildi #3


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