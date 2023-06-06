Tekirdağ'da alınmadıkları restoranı 2 kez kurşunladılar Çorlu'da müşteri olarak gittikleri içkili restorana, alınmayınca tabancayla bir günde 2 kez ateş açan Seven B. ile Ümit D.'nin saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak’ta bulunan içkili restorana giden Seven B. ile Ümit D., görevliler tarafından mekana alınmadı.

Mekana alınmayan iki arkadaş, iş yerine ateş edip kaçtı.

Aynı gün ikinci kez kurşunladılar

İşletme sahibinin ihbarı üzerine gelen polis, inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Polis ekibi gittikten sonra yeniden gelen şüpheliler, bir kez daha iş yerine ateş etti. Her iki saldırıda da yaralanan olmadı.

Restoranın kurşunladığı, sokaktakilerin panik yaşadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden Seven B. ve Ümit D.’nin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi.

İkisi de tutuklandı

İki şüpheli, Hıdırağa Mahallesi'nde polis tarafından olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seven B. ve Ümit D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.