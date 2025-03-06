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İHA

Tekirdağ Çorlu'dan Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden G.K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobil sürücüsü, aniden aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

5 YARALI

Kaza sonrası sürücü G.K. ve araçta bulunan 1'i çocuk 5 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETİ YOK

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, G.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.