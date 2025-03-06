İHA
Tekirdağ Çorlu'dan Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden G.K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobil sürücüsü, aniden aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı.
5 YARALI
Kaza sonrası sürücü G.K. ve araçta bulunan 1'i çocuk 5 yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETİ YOK
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, G.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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