İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçe merkezi Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Aşevi mevkiinde Çorlu Park istikametine seyreden G.G. idaresindeki 59 AEU 637 plakalı araç, yaya geçidinden geçen A.Ç. isimli kadına çarptı.
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1,89 promil alkollü çıktı
Sürücü G.G.’nin yapılan kontrolünde 1,89 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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