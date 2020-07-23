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- Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Malkara ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
- İHA
- 23.07.2020 - 07:39
- Güncelleme : 23.07.2020 - 07:39
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, Malkara istikametine seyreden B.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden M.K.’nin kullandığı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.
YARA ALMADAN ATLATTI
Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Araç sürücüsü B.Ş.’nin alkollü olduğu tespit edildi.
Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı VİDEO