Dolar
6.8444
-0.0992%
Euro
7.9331
0.0782%
Altın
1873.72
0.1282%
Borsa
118079.91
0%
G. Altın
411.634
-0.176%
Bitcoin
64982.36
1.0437%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

    Malkara ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 07:39
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 07:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, Malkara istikametine seyreden B.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden M.K.’nin kullandığı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

    YARA ALMADAN ATLATTI

    Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

    Araç sürücüsü B.Ş.’nin alkollü olduğu tespit edildi.

    Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı VİDEO


    Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı #1

    Tekirdağ'da alkollü şoför hurdaya dönen araçtan sağ çıktı #2


    Görüş Bildir