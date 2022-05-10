Tekirdağ'da alkollü sürücü ağaca vurdu: 1 ölü

Alkollü sürücünün kullandığı panelvan minibüsün ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çobançeşme Mahallesi’ndeki Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak üzerinde trafik kazası yaşandı.

İHA'nın haberine göre; Havuzlar Mahallesi istikametinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden C.H. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin yaralandı.

Kardeşi kurtarılamadı

Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü alkollü çıktı

Sürücü C.H.’nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.