Tekirdağ'da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarparak hasar verdi.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde Dumlupınar Caddesi üzerinden Erdal İnönü Caddesi'ne geçiş yapan M.E. idaresindeki otomobil, kayganlaşan zeminde virajı alamayarak park halindeki otomobile çarpıp metrelerce savruldu.

Kaza sonrası park halindeki aracın içinde oturan sürücü M.G. olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

2.62 promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü M.E.'nin 2.62 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yasal sınırların üzerinde olduğu gerekçesiyle M.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Çarptığı sürücüye sarıldı

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden M.E. gözyaşlarına boğuldu.

M.E. daha sonra çarptığı aracın sürücüsüne sarılarak özür dileyip daha sonra da yanına gelen bir köpeği sevdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)