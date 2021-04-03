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- Tekirdağ'da alkollü sürücü patpatla kokoreç arabasına daldı
Tekirdağ'da alkollü sürücü patpatla kokoreç arabasına daldı
Kontrolden çıkarak yol kenarındaki seyyar kokoreç arabasına çarpan tarım aracının sürücüsü, kazayı yaralı atlattı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
- İHA
- 03.04.2021 - 09:03
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde, Ahmetpaşa istikametine seyreden A.S., idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma ardından yol kenarında bulunan kokoreç arabasına çarptı.
Kaza sonrası patpat sürücüsü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.S’nin 0,46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Tekirdağ'da alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı VİDEO