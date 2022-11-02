Petrol
95.56
0.96%
Euro
18.4227
0.35%
Dolar
18.6201
0.18%
Altın
989.37
0.42%
Borsa
4056
0.04%
Bitcoin
384.149
-0.38%
BTXN Coin
10.31
-1.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Tekirdağ'da alkollü yakalanan sürücüye ceza

    Çorlu'da daha önce defalarca alkollü araç kullanırken ceza kesilen sürücü, yine denetime yakalanıp ceza yiyince "Ben alışmışım ceza yemeye, devlete 4 araba bağışladım" dedi.
    • 02.11.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da alkollü yakalanan sürücüye ceza

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralıksız denetimlere devam ediyor.

    Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kalesi mevkiinde huzur, asayiş, trafik ve kaçak göçmen uygulaması yapıldı.

    Yine yakalanıp ceza yedi

    İHA'nın haberine göre denetime takılan bir otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Daha önce de birkaç kez polise alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıkan S.B.’ye ve kullandığı otomobilin sahibine 11 bin lira ceza kesildi.

    "Bir daha durmam"

    Defalarca kez ceza yemekten 4 araba kaptırdığını öne süren S.B., “Yol üzerinde bir arkadaşa sordum 'Ehliyet sorarlar mı?' diye. 'Sormazlar' dedi, ona güvendik ama bir daha durmam.

    Tekirdağ da alkollü yakalanan sürücüye ceza #1

    "Devlete 4 araba bağışladım"

    Ben alışmışım ceza yemeye, devlete 4 araba bağışladım. Olsun devletimizin eline koluna sağlık, her şey onlar için. Yapacak bir şey yok. Sonuçta tek bir bayrağın altında yaşıyoruz” dedi.

    Tekirdağ da alkollü yakalanan sürücüye ceza #2



    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    İç Haber

    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Şanlıurfa'da 2 kardeşi öldürenler akrabaları çıktı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da 2 kardeşi öldürenler akrabaları çıktı

    Görüş Bildir