Tekirdağ'da alkollü yakalanan sürücüye ceza

Çorlu'da daha önce defalarca alkollü araç kullanırken ceza kesilen sürücü, yine denetime yakalanıp ceza yiyince "Ben alışmışım ceza yemeye, devlete 4 araba bağışladım" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralıksız denetimlere devam ediyor.

Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kalesi mevkiinde huzur, asayiş, trafik ve kaçak göçmen uygulaması yapıldı.

Yine yakalanıp ceza yedi

İHA'nın haberine göre denetime takılan bir otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha önce de birkaç kez polise alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıkan S.B.’ye ve kullandığı otomobilin sahibine 11 bin lira ceza kesildi.

"Bir daha durmam"



Defalarca kez ceza yemekten 4 araba kaptırdığını öne süren S.B., “Yol üzerinde bir arkadaşa sordum 'Ehliyet sorarlar mı?' diye. 'Sormazlar' dedi, ona güvendik ama bir daha durmam.





"Devlete 4 araba bağışladım"

Ben alışmışım ceza yemeye, devlete 4 araba bağışladım. Olsun devletimizin eline koluna sağlık, her şey onlar için. Yapacak bir şey yok. Sonuçta tek bir bayrağın altında yaşıyoruz” dedi.







