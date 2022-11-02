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    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı

    6 aylık Nisa bebek ile annesi gizem Kuraer’i hayattan koparan kamyonet kazasında, şoför Batuhan Demirdöven’in ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
    • 02.11.2022 - 14:14
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    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı

    Takirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde, önceki gün Batuhan Demirdöven (25) idaresindeki kamyonet kontrolden çıktı.

    Yoldan çıkan kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta, açık kasada bulunanlar da dahil 8 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Anne ile 6 aylık kızı, toprağa verildi

    DHA’nın haberine göre; çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur Kurarer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Anne ile kızı, Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi. Kamyonetin sürücüsü Batuhan Demirdöven ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    ‘Çocuklardan biri direksiyona sarıldı’

    Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen Demirdöven'in, ifadesinde, seyir halindeyken çocuklardan birinin direksiyona sarıldığını ve bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptığını söylediği öğrenildi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirdöven, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı #1

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı #2

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı #3

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı #4

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı #5

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı #6


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