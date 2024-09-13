Tekirdağ'da anne ve kızının kafasına beton sıvası düştü Çerkezköy ilçesinde bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen anne ve kızının üzerine düştü. Olayda yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkez ilçesi Atatürk Caddesi’nde, bir apartmanın 5. katından düşen beton parçaları caddede yürüyen anne A.D’nin başına kızı H.D’nin ise ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan A.D’yi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, A.D’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.D ve H.D ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)