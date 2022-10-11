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    Tekirdağ'da araç sürücüsü, yük rampasına çarptı

    Ergene'de yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü Turgut K., yaralandı.
    • 11.10.2022 - 18:50
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    Tekirdağ'da araç sürücüsü, yük rampasına çarptı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaza meydana geldi.

    Sabah saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Deri İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Zirai Donatım Sokak üzerinde çalıştığı işyerine giden Turgut K. idaresindeki 38 SY 150 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yük bindirme rampasına çarptı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; kaza sonrası yaralanan sürücü Turgut K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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