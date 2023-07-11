Tekirdağ'da aracı uçurumdan denize düşünce bırakıp eve gitti Manzara izlemek için park ettiği aracı, el frenini çekmeyi unuttuğu için uçurumdan denize gömülen sürücü, ekipleri harekete geçirdi. Araç etrafında kimseyi bulamayan ekipler, sürücünün olaydan sonra kimseye haber vermeden evine gittiğini tespit etti.

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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, Deniz Polisi, jandarma, 112 Acil Sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri aracın içerisinde ve denizde kimsenin olup olmadığını tespit edebilmek için dron ve arama kurtarma tekneleri ile deniz yüzeyinde arama tarama çalışması yaptı.

Ekipler sürücüyü evinde buldu

Ekipler yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlayamayınca, aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaştı. Aracın sürücüsünün yaşadığı tespit edilince, olayın iç yüzü sürücünün ifadeleri ile ortaya çıktı.

El freni tutmayan araç denize uçtu

Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için 39 NF 100 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Erek'i olay yerine getirerek ifadesine başvurdu.

Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini belirtti.

Ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.