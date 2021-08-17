Euro
9.8983
-0.71%
Dolar
8.4443
-0.11%
Altın
485.03
-0.17%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
390.990
-1.38%
EXEN Coin
26.72
-4.53%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Tekirdağ'da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı

    Haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslara yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 14 kişi gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve çevik kuvvet şubesi ekipleri, il genelinde denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

    14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürüyor.

    Tekirdağ da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı #1

    Tekirdağ da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı #2

    Tekirdağ da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı #3

    Tekirdağ da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir