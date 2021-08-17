Tekirdağ'da aranan 14 şüpheli gözaltına alındı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslara yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 14 kişi gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve çevik kuvvet şubesi ekipleri, il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürüyor.













