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    Tekirdağ'da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı

    Kapaklı ilçesinde süratle ilerleyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı. Kaza sonucu sürücü kaçarken, 2 polis memuru da yaralandı.
    • 09.08.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:35
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    Tekirdağ'da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilerleyen hafif ticari aracın aşırı hızı kaza getirdi.

    Pınarça Mahallesi'nde yaşanan olayda, 59 AFL 855 plakalı aracın sürücüsü hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Kontrolden çıkıp polis aracına çarptı

    Bu esnada araç, karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı.

    İHA'nın haberine göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü aracını bırakıp, olay yerinden kaçmaya başladı.

    Tekirdağ da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı #1

     

    2 polis yaralandı

    Yaşanan korkunç kazada ise polis aracında bulunan 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

    Tekirdağ da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı #2

    Tekirdağ da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı #3

    Tekirdağ da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı #4

    Tekirdağ da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı #5


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