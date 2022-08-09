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- Tekirdağ'da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı
Tekirdağ'da aşırı hız yapan araç, 2 polisi yaraladı
Kapaklı ilçesinde süratle ilerleyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı. Kaza sonucu sürücü kaçarken, 2 polis memuru da yaralandı.
- 09.08.2022 - 13:22
- Güncelleme : 09.08.2022 - 13:35
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilerleyen hafif ticari aracın aşırı hızı kaza getirdi.
Pınarça Mahallesi'nde yaşanan olayda, 59 AFL 855 plakalı aracın sürücüsü hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkıp polis aracına çarptı
Bu esnada araç, karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı.
İHA'nın haberine göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü aracını bırakıp, olay yerinden kaçmaya başladı.
2 polis yaralandı
Yaşanan korkunç kazada ise polis aracında bulunan 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.