Tekirdağ'da at arabasıyla lokantadan et çaldılar Süleymanpaşa ilçesinde bir lokantaya gelen at arabalı 2 şüpheli, dükkanın önündeki buzdolabından çaldıkları 20 kilo et ile kayıplara karıştı.