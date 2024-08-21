Tekirdağ'da at arabasıyla lokantadan et çaldılar Süleymanpaşa ilçesinde bir lokantaya gelen at arabalı 2 şüpheli, dükkanın önündeki buzdolabından çaldıkları 20 kilo et ile kayıplara karıştı.

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DHA

Tekirdağ'da hırsızlık yapan iki şüphelinin rahat tavırları görenleri şaşkınlığa uğrattı...

Süleymanpaşa ilçesinde bir lokantaya at arabası ile gelen 2 kadın, çevreyi kontrol ederek boş dükkana girdi.

BİRİ ÇALDI DİĞERİ TAŞIDI

Dükkanın önünde bulunan buzdolaplarını gözlerine kestiren kadınlar, dolapların içinde bulunan yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki etleri çaldı.

Kadınlardan biri etleri çıkarıp verdi, diğeri ise at arabasına taşıdı. Kadınlar, yine at arabası ile bölgeden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Bir süre sonra etlerin olmadığını fark eden iş yeri sahibi Kezban Çiftçi, polise şikayette bulundu.

Kezban Çiftçi, iş yerine döndüğünde etlerin buzdolabında olmadığını fark edince, güvenlik kamerasını incelediğini belirterek, “Kamerada etlerin 2 kadın tarafından alındığını gördüm. Yaklaşık 20 kilo et alınmış, polise şikayette bulundum." dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)