Tekirdağ'da bakıcı şiddeti can aldı 6 Şubat'ta bakıcı şiddetine uğrayan ve yaklaşık 6 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, daha fazla hayata tutunamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Özel Trakya Bakım Merkezi'nde kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, 6 Şubat 2024 tarihinde bakıcısı tarafından darbedildi.

Hasta bakıcı şiddetine maruz kalan ve hastanede tedavi gören Avni Kılıçaslan, yaşam mücadelesin kaybetti.

HASTA BAKICILAR CEZAEVİNDE

Darp olayının iki tutuklu sanığı Mehmet C. B. ve Murat S.,'nin, tutukluluklarının devam ettiği belirtilirken darp olayıyla ilgili mahkemenin 4'üncü duruşması ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Uğradığı şiddet olayından sonra bir daha konuşamayan ve cihazlara bağlı olarak yaşayan Avni Kılıçaslan, yoğun bakım tedavisi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki ayağı ampute, boğazından aspire edilen ve mideden şırıngayla beslenen Avni Kılıçaslan'ın vefat haberi ailesini yasa boğdu.

Avni Kılıçaslan'ın cenazesinin bugün Çerkezköy'de Osmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Şiddet anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)