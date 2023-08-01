Tekirdağ'da balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklara başladı

İHA

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Av yasağının kalkmasına sayılı günler kaldı.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçesi Süleymanpaşa'da yaşayan balıkçılar, 1 Eylül için çalışmalarını hızlandırdı.

Ülke genelindeki denizlerde 12 metrenin üzerindeki teknelerin balık avlamasının nisan ayı itibariyle yasaklanmasının ardından teknelerini limana bağlayan balıkçılar, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 55 yıldır balıkçılık yapan Ömer Kurşun, şu ifadeleri aktardı;

Palamut balığı olmadı mı bizim işimiz de biraz zor oluyor. Olmayışının sebebi ise Karadeniz'de soğuk su var. Soğuk su olunca da balığın havyarı tutmuyor. Herhalde bu sene Karadeniz'de soğuk su var. Ama hamsi balığı, istavrit olabilir. Biz şu an palamuda hazırlık yapıyoruz ama yine biz hazırlığımızı yapalım da gerisi Allah'a kalmış. Yapacak bir şey yok her şey Allah'tan.