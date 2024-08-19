Tekirdağ'da başıboş sokak köpekleri cins köpeği parçaladı Tekirdağ'da gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri sahipli cins bir köpeği parçalayarak öldürdü.

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İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi esnafından olan Mehmet Keleş'in köpeği gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri tarafından parçalandı.

Keleş, uzun süre haber alamadığı köpeği Leo'yu bulmak için geriye dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

PARÇALANMIŞ BEDENİNİ BULDU

Uzun bir takibin ardından Keleş, Leo'nun gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığını gördü.

Köpeğinin durumuna bakmak için saldırı yapılan alanda incelemelerde bulunan Keleş, köpeği Leo'nun yaklaşık 50 metre aşağıda ormanlık alanda parçalanmış halde olduğunu gördü.

Durumun dehşet verici olduğunu ifade eden Keleş, yaşadığı şoku atlatmasının ardından köpeğini gömdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)