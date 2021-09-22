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Tekirdağ’da baskın yapılan ev, kaçak sigara imalathanesi çıktı

Tekirdağ’da baskın yapılan ev, kaçak sigara imalathanesi çıktı

Kapaklı ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, kurulan makineli düzenek ile seri bir şekilde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.