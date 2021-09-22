- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ’da baskın yapılan ev, kaçak sigara imalathanesi çıktı
Tekirdağ’da baskın yapılan ev, kaçak sigara imalathanesi çıktı
Kapaklı ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, kurulan makineli düzenek ile seri bir şekilde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 22.09.2021 - 17:02
- Güncelleme : 22.09.2021 - 17:04
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde İ.D. isimli şahsın, kiraladığı evde makineler kurup kaçak sigara imal ettiği öğrenildi.
Yapılan tespit üzerine Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
ELE GEÇİRİLENLER
Eve yapılan baskında jandarma ekipleri, seri şekilde boş makaronlara tütün dolduran makineler, 23 bin tütün doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün,100 bin adet boş sigara makaronu,3 otomatik sigara sarma makinesi,1 tütün nemlendirme makinesi, sahte bandroller ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.D. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Tekirdağ’da baskın yapılan ev, kaçak sigara imalathanesi çıktı VİDEO