Tekirdağ’da bayılan kadın, polise 'Benim sağ kolumsunuz' dedi

Tekirdağ’da bayılan kadın, polise 'Benim sağ kolumsunuz' dedi

Pazar yerinde meydana gelen bayılma vakası nedeniyle sağlık ekipleri harekete geçti. Kendisine ulaşılan kadın, polise seslenerek “Siz benim sağ kolumsunuz” dedi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, her hafta başı kurulan semt pazarında bayılma vakası meydana geldi.

Alınan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAK ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Pazarın içine ambulans ile giremeyen ekipler, sedye ile baygınlık geçiren kadının yanına koştu.

İlk müdahalenin ardından kendine gelen kadın kendisine bıçak çekildiğini söyledi.

“SİZ BENİM SAĞ KOLUMSUNUZ”

Sağlık ekipleri kadını teselli ederek, “Üzülme teyze kimse sana şu an bıçak çekmiyor. Sıkma canını.” dedi.

Sedyeye bindirildiğinde polise seslenen kadın, “Size sesleniyorum, bana yardımcı olun. Siz benim sağ kolumsunuz.” dedi.

Kadın, ambulansa alınarak Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.