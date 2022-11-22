Belediyeye ait minibüste ve makam aracında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından geriye araçlardan, demir yığını kaldı.

Tekirdağ’da, mesai bitiminde Ulaş Mahallesi’ndeki şantiyeye park edilen Ergene Belediyesi'ne ait makam otomobili ile minibüs, sabaha karşı alevlere teslim oldu.

Dumanları gören şantiye çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüsten yükselen alevler, makam aracına da sıçradı.

Çalışanlar desteğe koştu

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şantiye çalışanları da bir yandan, yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

Araçlardan geriye demir yığını kaldı

DHA’nın haberine göre; araçların demir yığına döndüğü yangın anı ise şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ’da, belediye minibüsü ile makam aracı alev alev yandı ViDEO

“Can kaybı yok”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, park halindeki minibüsün farlarının açık kalması üzerine yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Elektrik kontağından çıktı çünkü önce minibüsün farları yanıyor ve daha sonra alev alıyor. O anda bekçi arkadaşımız müdahale ediyor ama yetersiz kalıyor. Can kaybı yok, şükürler olsun." dedi.