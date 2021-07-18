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    Tekirdağ’da biçerdöverciye kızdı, tarlasını yaktı

    Biçerdöverciye kızan tarla sahibi Recep T., buğday tarlasını ateşe verdi. Biçime hazır tarla kısa sürede kül oldu.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 14:28
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    Tekirdağ’da biçerdöverciye kızdı, tarlasını yaktı

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi’nde, Recep T. isimli bir şahıs biçerdöverciye kızdı.

    Recep T., sinirle buğday ekili tarlasını ateşe verdi.

    Alevler kısa sürede tarlanın büyük bir bölümünü sardı, dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    25 DEKAR YANDI

    Mahalle sakinleri, yaklaşık 25 dekar biçime hazır tarlanın yanışını hayretleri içinde izledi.

    Yangın sonrası tarla küle döndü.

    Tekirdağ’da biçerdöverciye kızdı, tarlasını yaktı #1

    Tekirdağ’da biçerdöverciye kızdı, tarlasını yaktı #2

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