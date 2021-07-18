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- Tekirdağ’da biçerdöverciye kızdı, tarlasını yaktı
Tekirdağ’da biçerdöverciye kızdı, tarlasını yaktı
Biçerdöverciye kızan tarla sahibi Recep T., buğday tarlasını ateşe verdi. Biçime hazır tarla kısa sürede kül oldu.
- İHA
- 18.07.2021 - 14:28
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi’nde, Recep T. isimli bir şahıs biçerdöverciye kızdı.
Recep T., sinirle buğday ekili tarlasını ateşe verdi.
Alevler kısa sürede tarlanın büyük bir bölümünü sardı, dumanlar gökyüzüne yükseldi.
25 DEKAR YANDI
Mahalle sakinleri, yaklaşık 25 dekar biçime hazır tarlanın yanışını hayretleri içinde izledi.
Yangın sonrası tarla küle döndü.