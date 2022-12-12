Tekirdağ’da bir baba, kızına cinsel saldırıdan tutuklandı

Hurdacılık yapan baba, eşinden ayrılıp yanına yerleşen kızına 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı. Babanın ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan ve eşinden ayrılan 23 yaşındaki G.K., bir süre annesinin yanında kaldı.

G.K., yaklaşık 2 ay önce 3 yaşındaki kızıyla birlikte annesinden ayrı ve yalnız yaşayan babası Serkan K.'nin yanına taşındı.

Gece kızının yatağına girdi

İddiaya göre, bir gece birlikte alkol alan baba-kız, evde ayrı odalarda uyudu.

Gece yarısı kızının yatağına giren Serkan K., cinsel saldırıda bulundu.

Babasından şikayetçi oldu

Sabah evden ayrılan G.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek babasından şikayetçi oldu.

G.K., ifadesinde, gece 1 kadeh alkol aldıktan sonra uyuduğunu, sabah kalktığında babasının yanında yattığını belirterek, “Bana cinsel saldırıda bulunan babamdan şikayetçiyim.” dedi.

Suçlamaları kabul etmedi

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve yaralama, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunan 41 yaşındaki hurdacı Serkan K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Eşi ile uzun zamandır ayrı yaşadığını anlatan Serkan K., yaklaşık 2 ay önce eşiyle ailevi problemler yaşayan kızının yanına gelerek evinde kalmaya başladığını söyledi.

“Kendi odama geçtim ve uyudum”

Olay gecesi kızı ile birlikte bir miktar alkol aldıklarını söyleyen Serkan K., “Gecenin sonunda ben sürekli yatmakta olduğum kendi odama geçtim ve uyudum. Kızım ve torunum evimizin salonunda yatmaktadırlar. Ben sabah saatlerinde kapı sesi duymam üzerine uyandım ve camdan baktığımda kızımın gitmekte olduğunu görünce kendisine seslenerek nereye gitmekte olduğunu sordum. Kızım da 'anneme gidiyorum' diyerek oradan uzaklaştı.

“Gerçeği yansıtmayan iddiada bulundu”

Ben kesinlikle kızıma karşı cinsel amaçlı olarak, herhangi bir fiziki eylemde bulunmadım. Kızımın bana iftira attığını düşünüyorum. Muhtemelen ayrı yaşayan eşim ve teyzesinden dolayı veyahut da benimle yaşamaktan sıkılmış olabileceğinden bu yönde bir gerçeği yansıtmayan iddiada bulunduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Tutuklandı

DHA’nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.