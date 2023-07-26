Tekirdağ’da bir kişi 34 bin lira dolandırıldı Sosyal medya üzerinden gelen linke tıklayan kullanıcı, dolandırıcılara 34 bin lirasını kaptırdı.

İHA Sosyal medya üzerinden gelen link, yine birilerinin başını yaktı… Tekirdağ’da yaşayan M.V., Facebook’ta zaman geçirirken, para kazanma amacıyla gördüğü bir linke tıkladı. 34 bin lirası gitti Açılan siteye iletişim bilgilerini giren M.V., hisse satın almak için önce 6 bin 508 TL para gönderdi. Sistem M.V.’den 28 bin TL daha istedi. Bu parayı da gönderen M.V., tekrar para talep edilmesi üzerine dolandırıldığını anladı. Şikayet etti, polis araştırmaya başladı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün yolunu tutan M.V., şikayette bulundu. Polis ekipleri, beyan üzerine olayla ilgili olarak tespit çalışmalarına başladı.