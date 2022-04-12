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    Tekirdağ'da bir kişi, kendisine küfreden kişiyi tüfekle öldürdü

    Tekirdağ Çorlu'da yaşanan küfür tartışmasında kan aktı.
    • 12.04.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:34
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    Tekirdağ'da bir kişi, kendisine küfreden kişiyi tüfekle öldürdü

    Gece saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak’ta meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan Hüseyin Sırplıoğlu ile E.B. arasında tartışma çıktı.

    Av tüfeğiyle vurdu

    DHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından E.B., eve gidip av tüfeğini alarak geri döndü, Sırplıoğlu'na ateş etti.

    Yaralanan Sırplıoğlu, gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Tutuklandı

    Polisin gözaltına aldığı E.B.'nin ilk ifadesinde, Sırplıoğlu'nun kendisine küfrettiğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hüseyin Sırplıoğlu'nun 2006 yılında işlediği cinayet işlediği, cezasını tamamlayıp 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da bir kişi, kendisine küfreden kişiyi tüfekle öldürdü #1


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