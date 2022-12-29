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    Tekirdağ'da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı

    Malkara ilçesinde bir köye operasyon gerçekleştiren narkotik polisler; ahırda, çalılıklarda, otomobilde ve arazide toprağa gömülü esrar buldu. 31,5 kilogram esrar ele geçirildi.
    • 29.12.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:43
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    Tekirdağ'da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, yılbaşı öncesi de uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

    Narkotik ekiplerince yapılan 2 buçuk aylık araştırma ve takip sonucu, Malkara ilçesine bağlı Vakıfiğdemir Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Polis ekipleri, kırsal bölgede içerisindeki ormanda bulunan mahalledeki çiftlik evini titizlikle takip altına aldı.

    Bir kişi gözaltına alındı

    Operasyon için düğmeye basan ekipler, girdikleri çiftlik evinde uyuşturucu arama köpeği ’Larrisa’nın da yardımıyla çiftlikte ve çevresindeki arazide geniş çaplı arama yaparken, çiftlikte bulunan M.G.’yi gözaltına aldı.

    Tekirdağ'da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı VİDEO

    Her yerden uyuşturucu fışkırdı

    Polis ekiplerince yapılan aramalarda, çiftliğin her yerinden adeta esrar fışkırdı.

    Çiftlikte ve çiftliğin önünde bulunan araçta paket paket esrar bulundu. Polis, çiftliğin yanı sıra çiftliğin önündeki arazide de arama yaptı.

    Arazideki araştırmalarını genişleten ekipler, çiftliğe ait ahırda, alandaki çalılıkların arasında ve arazide toprağa gömülü vaziyette torba torba esrar ele geçirdi.

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #1

    31,5 kilogram esrar yakalandı

    Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan toplamda 31,5 kilogram esrar ve av tüfeği ele geçirilirken, Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya geçit vermeyerek başarılı bir operasyona daha imza atmış oldu.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #2

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #3

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #4

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #5

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #6

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #7

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #8

    Tekirdağ da bir köye yapılan operasyonda çok sayıda esrar yakalandı #9


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