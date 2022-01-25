Nüfus müdürlüğünde sürücü belgesiyle ilgili işlem yapmaya gelen E.C., önce görevli kadın memura hakaretler etti, ardından müdahale eden başka bir memuru darbetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevli kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı.

Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

KAFA ATIP DARBETTİ

Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı, görevli memura kafa atarak darbetti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı.

Tekirdağ'da bir şahıs, nüfus müdürlüğündeki memura kafa attı VİDEO



YARALI MEMUR TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, E.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

“YARIN SERBEST BIRAKILIRIM”

Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs, “Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var.” diyerek tehditlerine devam etti.