- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da bir şahıs, nüfus müdürlüğündeki memura kafa attı
Tekirdağ'da bir şahıs, nüfus müdürlüğündeki memura kafa attı
- İHA
- 25.01.2022 - 16:11
- Güncelleme : 25.01.2022 - 17:33
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevli kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı.
Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.
KAFA ATIP DARBETTİ
Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı, görevli memura kafa atarak darbetti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı.
Tekirdağ'da bir şahıs, nüfus müdürlüğündeki memura kafa attı VİDEO
YARALI MEMUR TEDAVİYE ALINDI
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, E.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
“YARIN SERBEST BIRAKILIRIM”
Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs, “Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var.” diyerek tehditlerine devam etti.