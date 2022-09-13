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    Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı

    Yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kazanın ardından kadın yere düşerken sürücü ise olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 13.09.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 09:46
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    Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir araç, aniden karşısına çıkan yayaya çarptı.

    Karşıdan karşıya geçmek için yola çıkan kadın, çarpmanın şiddetiyle yere düştü.

    Sürücü kaçtı

    Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü ise olay yerini hızla terk etti.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tekirdağ da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

    İHA'nın aktarımına göre; olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı VİDEO

    Tekirdağ da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı #2

    Tekirdağ da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı #3


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