Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı

Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarparak olay yerinden kaçtı

Yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kazanın ardından kadın yere düşerken sürücü ise olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.